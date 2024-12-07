ВСУ пытались атаковать Белгород беспилотником

Украинские БПЛА сбивают в небе над Белогородской областью, в том числе над главным городом. Об этом подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в рабочем Telegram-канале.

Вражеские дроны зафиксировали над Шебекино, Отрадным и Белгородом. По словам Гладкова, попадания случились на шебекинских территориях: повреждения получил частный дом, хозпостройка и одно предприятие. На производство ВСУ запустили два БПЛА.

«Также над Белгородом нашей системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Сообщения о повреждениях не поступают», — написал Гладков.

В отрадном частный дом получил повреждения крыши. По словам губернатора, пострадавших и жертв в результате очередной украинской атаки нет.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ устроили прицельную атаку беспилотником в Воронеже.