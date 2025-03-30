Офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказал РИА Новости, что ВСУ стягивают резервы к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией.

По словам военнослужащего, Киев прикладывает все усилия, чтобы противостоять Армии России и не позволить полностью освободить территорию Курской области. Для реализации задачи ВСУ стягивают резервы. В первую очередь они укрепляют позиции вблизи Сумской области. Кроме того, силы противника сосредотачиваются в районе Гуево — населенный пункт, расположенный в Курской области.

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки «Север».

По данным экспертов, правительство Украины заинтересовано в том, чтобы военнослужащие находились на территории Курской области. В случае возможных переговоров Киев планирует использовать факт пребывания своих военных на территории РФ как способ политического давления на Кремль.

По данным агентства, в настоящее время ВС РФ освободили 30 населенных пунктов Курской области. В их числе — город Суджа, который считается районным центром. Российским подразделениям удалось перейти государственную границу и выйти в Сумскую область. Операция по освобождению продолжается.

Ранее сообщалось, что в ВСУ признали проблемы на запорожском и херсонском фронтах.