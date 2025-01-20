ВСУ ударили по селу в Херсонской области из РСЗО HIMARS: есть раненые и погибшие

Пресс-секретарь губернатора рассказал, что ВСУ атаковали населенный пункт с 7:00 до 7:30 в понедельник, 20 января. Согласно предварительной версии, противник применил кассетный снаряд. В числе пострадавших — трое несовершеннолетних.

«Семилетний ребенок [находится] в состоянии средней [степени] тяжести, подростки 12 и 17 [лет] получили травмы тяжелой степени [тяжести]», — сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем телеграм-канале проинформировал, что в числе пострадавших также директор школы и два охранника. Их отправили в больницу. Спикер отметил, что при необходимости пострадавших от удара ВСУ несовершеннолетних могут направить в Москву для оказания медицинской помощи. Сенатор Кастюкевич отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая квалифицированная помощь. Он узнает о тяжести состояния каждого жителя с целью оперативного принятия решений.

«Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 8:20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ», — написал в своем телеграм-канале сенатор Кастюкевич.

Пресс-секретарь Василенко сообщил, что в результате обстрела погибли двое мирных жителей. В пресс-службе губернатора Владимира Сальдо информацию о гибели людей подтвердили корреспонденту РИА Новости. Собеседник агентства сообщил, что удар по школе был нанесен с применением РСЗО HIMARS, которое произведено в США, а также с суббоеприпасами DPICM.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать дронами промышленные объекты Татарстана.