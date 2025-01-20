ВСУ попытались атаковать дронами промышленные объекты Татарстана

В пресс-релизе уточняется, что были приняты меры для обеспечения безопасности. В результате все БПЛА были нейтрализованы. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Службы экстренного реагирования занимаются устранением последствий инцидента. На место происшествия прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, отметили в пресс-службе.

Все предприятия функционируют в обычном режиме, подчеркнули в сообщении, в том числе школы и детские сады, отметили в управлении образования.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь перехвачен 31 украинский БПЛА.