ВСУ попытались атаковать дронами промышленные объекты Татарстана
Власти Татарстана сообщили об атаке дронов ВСУ на промышленные предприятия
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Промышленные объекты Татарстана подверглись атаке беспилотников Украины, сообщила пресс-служба руководителя республики.
В пресс-релизе уточняется, что были приняты меры для обеспечения безопасности. В результате все БПЛА были нейтрализованы. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Службы экстренного реагирования занимаются устранением последствий инцидента. На место происшествия прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, отметили в пресс-службе.
Все предприятия функционируют в обычном режиме, подчеркнули в сообщении, в том числе школы и детские сады, отметили в управлении образования.
Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь перехвачен 31 украинский БПЛА.