Житель одного из приграничных районов Курской области Михаил Фарахов рассказал военным следователям, как украинские солдаты относятся к мирным жителям региона, сообщил ТАСС. Так, пенсионерке угрожали, что застрелят, если она будет ходить по улице с мобильным телефоном.

Мужчина рассказал, что ВСУ обстреливали населенный пункт на протяжении нескольких часов. В небе были замечены беспилотники противника. ПВО отражало атаки, но из-за их интенсивности было много попаданий. Когда Михаил Фарахов выезжал из приграничья Курской области, заметил много разрушенных зданий: магазин, жилые дома, гаражи и сараи. Осколки разлетелись по многим улицам. Были также повреждены автомобили.

Очевидиц событий в Курской области также рассказал, как украинские военные относились к мирному населению. Они запрещали пользоваться мобильными телефонами и передвигаться с ними по городу. Замечания делали в грубой форме.

«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять. [Ей сказали:] ходите без телефона, иначе расстреляем», — рассказал Михаил военному следователю.

Все показания записаны и запротоколированы. Следователи будут устанавливать личности военных преступников, чтобы привлечь их к ответственности. Во время подобных допросов многие жители Курской области рассказывают о жестокости со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину в Курской области, когда узнали, что ее сын — военный ВС РФ.