ВСУ перестали использовать в боях в Курской области иностранную технику, переданную Украине от стран-участниц НАТО, сообщил телеграм-канал Mash.

Бойцы из 155-й бригады морской пехоты в беседе с Mash предположили, что украинские военные боятся лишиться натовских танков и БТР. Солдаты решили экономить технику. В боях в Курской области в последнее время ВСУ начали использовать устаревшую технику.

«В последних боестолкновениях наши парни разбили несколько Т-64», — сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, в Курской области противник вынужден проводить перегруппировку войск в круглосуточном режиме. Военнослужащие РФ рассказали, что преимущественно применяют артиллерию и ударные БПЛА. Активные бои проходят вблизи населенного пункта Олешня. Параллельно российские военнослужащие проводят зачистку территорий региона.

Ранее военкор Коц уличил ВСУ в атаках по мирной инфраструктуре.