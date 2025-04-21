Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале высказал мнение, что президент Украины косвенно признал атаки ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Военкор рассказал, что украинский президент опубликовал в телеграм-канале отчет о результатах «пасхального» перемирия. По словам Зеленского, Украина намеревалась предложить России частично продлить действие перемирия. По его мнению, можно исключить из списка объектов для атак гражданскую инфраструктуру.

Военный корреспондент Коц высказал мнение, что этим постом президент Украины подтвердил, что ВСУ обстреливают гражданские объекты. В результате таких атак страдает мирное население. В своем посте Зеленский также высказал мнение, что стороны могли бы договориться не использовать дальнобойные дроны и ракеты.

«То есть, просроченный сам признает, что до Пасхального моратория Киев долбил мирную инфраструктуру. Признание — царица доказательств», — написал военный корреспондент Александр Коц.

Прекратить боевые действия в период нескольких дней в связи с празднованием Пасхи распорядился президент Владимир Путин. Российский лидер назвал предложение гуманитарной миссией. Понимая, что ВСУ могут нарушать договоренности, президент отдал войскам распоряжение контролировать действия противника. В случае атак ВС РФ получили разрешение принимать ответные меры.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об ультиматуме США Зеленскому.