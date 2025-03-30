Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что ее сына замучили до смерти военнослужащие ВСУ. Боевики не разрешили ей похоронить сына на кладбище, сообщило РИА Новости.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предоставил агентству кадры допроса жительницы Суджи. По словам женщины, у погибшего сына остались трое детей. Она рассказала, что военнослужащие издевались над мужчиной. Каждый раз, когда ему приходилось выйти на улицу, он возвращался в крови. Военнослужащие находили любую причину, чтобы наказать. Например, неправильно выговорил слово «паляница» или остановился не в ту же секунду, как получил соответствующий приказ.

По словам женщины, дом ее сына сгорел. Мужчине было сложно принять все, что происходило в Судже. После постоянных избиений ему стало плохо. Врач смог оказать помощь только после пяти дней ухудшения самочувствия.

«Сын скончался», — рассказала Железнякова.

Женщина призналась, что жители Суджи с нетерпением ждали, когда в город войдут российские военнослужащие. Жительница помнит момент, когда появились военные в красных повязках. Люди поняли, что они спасены. Она поблагодарила всех, кто участвовал в операции по освобождению города. На допросе женщина также рассказала, что военные ВСУ запретили ей хоронить сына на кладбище.

«Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — рассказала жительница Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ цепляются за каждую позицию в Курской области и стягивают силы в район Гуево.