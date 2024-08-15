Установлена личность наемника, изнасиловавшего девушку в Харьковской области

Один из двух французских наемников, изнасиловавших девушку в Харьковской области, участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, сообщило РИА Новости.

Жительница села Глубокое в Харьковской области подверглась насилию со стороны двух наемников, которые предположительно являются гражданами Франции. По ее словам, они ворвались к ней в дом в состоянии алкогольного опьянения, избили, а потом изнасиловали.

Пострадавшая несколько дней сидела в погребе после произошедшего, так как боялась выйти на улицу. Через неделю ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что личность одного из наемников установлена. Им оказался француз Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. Он участвовал в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне курдов, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Также стало известно, что у него есть судимость за домашнее насилие над женой.

Лисняк добавил, что против Барата возбудили сразу два уголовных дела — по части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Ему грозит пожизненный срок.

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