ВТБ: россияне стали чаще менять банки

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что после снятия всех барьеров для свободного перевода средств россияне стали чаще менять банки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперт отметил, что россияне обращают внимание на различные опции: предложенные проценты по вкладам, партнерские предложения, функциональность онлайн-сервисов, доступность сети. Свободный перевод средств автоматически повысил конкуренцию на рынке.

В среднем у каждого россиянина оформлены банковские карты в двух или трех финансовых организациях. В частности, число активных розничных клиентов ВТБ выросло на 3,75 млн — это рекордный показатель в истории банка. Общее число клиентов превысило 23 млн человек.

«В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 млн россиян», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить сумму страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей.