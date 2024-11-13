В РФ предложили увеличить сумму страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей

В Госдуме обсуждают проект, согласно которому максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках вырастит в два раза. Об этом пишет RT .

Депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить размер банковских вкладов для граждан с 1,4 млн до трех миллионов рублей. Ярослав Нилов в разговоре с журналистами канала отметил, что партия давно занимается этим вопросом и обсуждает инициативу, учитывая все нюансы нынешних реалий. Изменения считают актуальными в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и обстановкой на финансовых рынках.

Авторы проекта считают, что повышение суммы вкладов поможет эффективности денежно-кредитной политики. В настоящее время предложенную норму внесли на рассмотрение правительства.

«С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в ст. 11 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что Банк РФ зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования.