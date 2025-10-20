Вторая неделя поисков: мама мальчика из Подмосковья рассказала, как семья обнаружила отсутствие сына

Мама мальчика Елена Волынская из Подмосковья рассказала, как семья обнаружила пропажу сына, сообщил REGIONS. Пропаже школьника предшествовал конфликт с родителями, которые требовали прекратить общение с компанией зацеперов.

Мама мальчика рассказала, что семья проживает в частном доме. В ночь на 12 октября женщину разбудил средний сын. Мальчик рассказал, что Всеволода Серова нет в комнате. Перед тем, как вылезти через окно во двор, он задвинул дверь тумбочкой.

«Он (пропавший мальчик. — Прим. ред.) через окно вылез. У нас частный дом, это несложно», — рассказала REGIONS мать мальчика Елена Волынская.

Женщина сказала, что ждала возвращения сына. Когда прошел день, поняла, что семье понадобится помощь сотрудников правоохранительных органов и поисковых организаций. Согласно одному из предположений, школьник мог отправиться к друзьям-зацеперам. Мама мальчика записала видеообращение, в котором обратилась к нему с просьбой вернуться домой. Родители утверждают, что ребенок ушел из дома без денег и документов.

Отец мальчика Михаил Серов рассказал REGIONS, что в истории может быть замешана девушка. Версию отца читайте в материале REGIONS.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае рассказали о поисках пропавшей семьи Усольцевых.