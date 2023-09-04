Вторая волна мобилизации: анализ ситуации журналистом издания «NewsTracker»

Жители Ставропольского края обеспокоены, что скоро правительство объявит о второй волне мобилизации, сообщает newstracker.ru . Издание проанализировало, насколько такие опасения оправданные.

Автор материала отмечает, что предпосылок к объявлению второй волны мобилизации на данный момент не предвидится. Люди испуганы возможностью частичной мобилизации из-за активного внимания к этой теме депутатов Государственной думы, которые часто вносят изменения или утверждают новые законопроекты о мобилизации или службы в армии.

Издание проанализировало заявления председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Картаполова, которые в разное время различным интернет-изданиям давал комментарии относительно мобилизации.

Да, Госдума работала над изменениями в законопроектах, но еще в период объявления первой волны мобилизации. Для обсуждения понадобился год. Законопроект о наказании за уклонение от мобилизации инициирован Госдумой из-за того, что за уклонение от службы в армии предусмотрена мера наказания.

Ранее стало известно, что на Украине изменили правила призыва в армию.