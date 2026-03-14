Второе уголовное дело по «Крокус Сити Холлу»: следователи проверяют соблюдение норм безопасности в здании
ФПА: СК назначил экспертизы по второму делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
В рамках расследования трагедии в красногорском «Крокус Сити Холле» следователи СКР ведут второе уголовное дело. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов, члены ФПА представляют интересы пострадавших по этому производству.
Как уточнили в Федеральной палате адвокатов, второе уголовное дело посвящено проверке соблюдения норм безопасности в здании концертного зала. В центре внимания следователей — организация массовых мероприятий на объекте, а также выполнение требований пожарной и антитеррористической защищенности.
«Помимо дела о террористическом акте, продолжается расследование по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это расследование касается вопросов безопасности объекта, организации мероприятий на нем, соблюдения требований пожарной и антитеррористической безопасности», —рассказали в ФПА.
В палате уточнили, что по делу назначен ряд комплексных экспертиз. Специалистам предстоит выяснить, имели ли место нарушения требований безопасности, а главное — существует ли прямая причинно-следственная связь между этими возможными нарушениями и наступившими последствиями.
Ранее сообщалось, что защита потерпевших по делу «Крокус Сити Холла» просит разрешить смертную казнь.