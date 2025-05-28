Второе уголовное дело возбуждено после гибели пяти подростков в иркутском Байкальске

В ведомстве уточнили, что поводом для возбуждения уголовного дела стал факт приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних. Сотрудники будут выяснять, кто причастен к продаже алкоголя подросткам с целью привлечения их к ответственности.

По данным ведомства, сотрудники продолжают находиться на месте происшествия и проводят все необходимые следственные действия. Осмотр места происшествия завершен. Специалисты допрашивают потерпевших и очевидцев. Беседы также проведут с родителями несовершеннолетних. Установлен подросток, который, предположительно, напал на пострадавших. В квартире, где он проживает, провели обыск.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая», — указано в сообщении ведомства.

По данным следствия, молодые люди находились в частном доме. Один из присутствующих подростков напал с ножом на ребят. В результате пострадали восемь человек: четверо погибли, четверых доставили в больницу. Предполагаются, что напавший на ребят подросток решил поджечь дом. Он погиб во время пожара. Было возбуждено уголовное дело. Судя по кадрам, здание сгорело полностью. Расследование продолжается. Что могло стать причиной конфликта, в ведомстве не уточняют.

«По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц», — указано в СК.

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