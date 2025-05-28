Подробности резни в Байкальске: девочка притворилась мертвой, чтобы выжить

Одна из девушек смогла спастись после трагедии в Байкальске, где подросток убил своих сверстников, пишет телеграм-канал Baza.

По информации источника, школьница притворилась мертвой после того, как получила ранение ножом от агрессивного подростка.

По данным Baza, 15-летняя девочка стала одной из первых пострадавших во время разбоя на подростковой вечеринке, проходившей на даче в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Трагедия произошла в ночь на 28 мая. Школьник зарезал четырех сверстников, а сам погиб после того, как устроил в доме взрыв.

Как пишет телеграм-канал, девочке удалось выбежать из дома, когда она увидела, как злоумышленник вышел в другую комнату. Школьница побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.

Кроме того, известно, что еще одной девочке удалось спастись до того, как подросток устроил в доме взрыв газа. По информации Baza, многие родители были не в курсе того, где находятся их дети ночью, так как они обманули их. Кто-то говорил, что останется ночевать у подруги, а кто-то — у бабушки и дедушки.

По факту инцидента в Байкальске возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Власти города объявили трехдневный траур. Следователи и полиция занимаются установлением всех обстоятельств случившегося. Проверяется версия о том, что мальчик совершил преступления на фоне ревности.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции, убивший свою бывшую жену в Казани, попросил суд отправить его под домашний арест.