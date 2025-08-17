Втрое ДТП во время джиппинга за сутки: в Сочи погибли мужчина и подросток

Во время джиппинга в Сочи произошло смертельное ДТП, сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, авария произошла в Лазаревском районе. Водитель УАЗ не справился с управлением, когда передвигался по закругленному участку дороги. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся на дорогу. Сотрудники Госавтоинспекции инициировали проверку.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров и 35-летний водитель. Есть погибшие.

«В ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень», — указано в сообщении МВД по Краснодарскому краю.

В региональной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела. Сотрудники проверят соответствие оказанных туристических услуг требованиям безопасности.

По информации МВД, утром произошло еще одно ДТП с участием УАЗ. Туристы перевернулись в горах Сочи. Пострадали шесть человек: водитель и пять пассажиров. Их доставили в больницу. Медики оценили состояние пациентов. У всех пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести. Установлено, что водитель не справился с управлением. Автомобиль с туристами перевернулся на бок. Авария произошла в поселке курортного региона.

Ранее сообщалось, что двое мужчин на квадроцикле не справились с управлением под Москвой и врезались в забор.