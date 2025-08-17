Двое мужчин под Москвой не справились с квадроциклом и врезались в забор

В населённом пункте Быково, расположенном в Раменском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла. В результате инцидента мужчина оказался в висячем положении, зацепившись ногами за забор. Об этом стало известно из сообщения телеканала РЕН ТВ, которое было основано на информации от свидетелей происшествия.

Как сообщают очевидцы, два человека, находившиеся за рулем квадроцикла, не смогли вовремя остановиться и столкнулись с ограждением. По предварительным данным, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии один из участников зацепился джинсами за забор и повис. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после ДТП в Долгопрудном, в котором пострадали два человека.