ВЦИОМ: на вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинги доверия политикам, сформированные на основе результатов опроса россиян. На прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину положительно ответили 77,2% респондентов, указано на сайте организации.

Респондентам предложили также оценить деятельность президента с 23 по 29 сентября. 73,6% опрошенных одобряют все действия Владимира Путина в данной временной отрезок. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина опустился по сравнению с показателями за сентябрь и составил 35,2%. Лидер по-прежнему занимает первую строку рейтинга.

Россияне также оценили работу правительства и премьер-министра. Так, 48,8% респондентов положительно характеризуют работу правительства. Довольны выполнением рабочих обязанностей премьер-министра 51,3% участника опроса.

Граждане в первую очередь поддерживают партию «Единая Россия». Уровень их поддержки составил 36,5%. Следующие позиции заняли ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Аналитики ВЦИОМ на регулярной основе организовывают опросы населения, чтобы следить за динамикой развития ситуации. Опрос проводят среди совершеннолетних жителей страны в телефонном режиме в добровольном порядке. Для объективной картины миры аналитики выбирают номер телефона в случайном порядке. У россиян спрашивают мнение относительно ситуации в политике, развития спорта, трудовой деятельности, социальных аспектов.

Ранее сообщалось, что черная кошка отказалась перебегать дорогу Путину и попала на видео.