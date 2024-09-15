Черная кошка отказалась перебегать дорогу Путину и попала на видео

Репортер телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале курьезный случай, связанный с президентом России Владимиром Путиным. А именно: во время проезда кортежа главы российского государства на тротуар выбежала черная кошка, но по какой-то причине передумала перебегать проезжую часть.

Как можно увидеть на ролике, хвостатое домашнее животное сначала рвануло в сторону дороги, но, увидев кортеж Пктина, внезапно передумала и вернулась обратоно на тротуар.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — подписал Зарубин видео.

Ранее Путин пошутил о съемках кино на территории Кремля. Российский лидер предложил представителям «Москино» помощь в организации съемочного процесса.

Напомним, в середине уходящей недели президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ дальнобойного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.