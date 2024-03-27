Вучич: последние новости угрожают национальным интересам Сербии

Президент Республики Сербия Александр Вучич предупредил на странице в социальной сети, что в последние 48 часов произошло событие, которое угрожает жизненно важным национальным интересам страны, сообщили РИА Новости .

Президент Александр Вучич не назвал, что именно произошло. Он отметил, что в ближайшее время расскажет все подробности. Предупредил, что для сербского народа настало очень тяжелое время, но его необходимо преодолеть, объединившись всем вместе.

«Будет тяжело, как никогда тяжело», — предупредил президент Республики Сербия Александр Вучич.

Боснийская радиостанция Radio Sarajevo предположила, что причиной беспокойства президента стало решение об изменениях в избирательном законодательстве Боснии и Герцеговины. С подобной инициативой недавно обратился Высокий представитель в БиГ Кристиан Шмидт.

У СМИ также есть и другое предположение. Например, президент Вучич располагает секретной информацией о скором вступлении Косово в Совет Европы.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи назвал сербов самыми надежными союзниками России.