Путин назвал сербов самыми надежными союзниками России

Сербы во все века были самыми надежными союзниками России. Что в бытность российского имперского прошлого, что во времена СССР, напомнил президент РФ Владимир Путин.

Общаясь во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, глава государства подчеркнул, что Москва помнит и ценит то, что сербы в течение столетий поддерживали российский народ.

«Я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надежными союзниками России, мы это знаем, помним и ценим», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что в основе отношений России и Сербии лежат исторические глубокие корни. Они всегда носили особый характер, заключил президент.

Напомним, Владимир Путин продолжает беседу с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее Путин пригрозил, что Россия не оставит в покое тех, кто виновен в бомбежках Белгорода.