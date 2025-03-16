ВУЗ подтвердил право актера Эйдельштейна на отсрочку от армии

Актер Марк Эйдельштейн учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), поэтому имеет право на отсрочку от службы в армии, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 23-летнего актера Марка Эйдельштейна разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода. Молодой человек прописан в этом городе. У актера была отсрочка от призыва, которая в настоящее время закончилась. В преддверии весеннего призыва Марка могут призвать служить.

Актер прокомментировал информацию. Он рассказал, что в настоящее время приехал в родной Нижний Новгород. Несмотря на солнечную погоду, молодой человек вынужден учиться, сообщил телеграм-канал Super.ru. Сессия совпала со временем, когда он находился в Париже на «Оскаре». Бросать учебу актер не намерен. Он аспирант филологического факультета в Нижегородском университете имени Лобачевского.

Сотрудник пресс-службы университета рассказал агентству, что молодой человек учится на бюджете. В аспирантуру поступил в 2023 году. Студент имеет право на отсрочку от армии.

«Правда, в этот раз, видимо, он (актер РФ. — Прим. ред.) останется без стипендии», — заявил сотрудник пресс-службы университета.

В своем видеообращении актер посоветовал студентам сдавать сессию своевременно, чтобы потом во время теплых дней не оставаться на отработки. Ректор ННГУ Олег Трофимов в своем телеграм-канале выразил солидарность с мнением молодого человека. Он пожелал актеру успехов в сдаче всех предметов.

Ранее сообщалось, что по Сети разлетелось видео с душевным поздравлением A$AP Rocky, адресованным Эйдельштейну.