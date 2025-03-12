По Сети разлетелось видео с душевным поздравлением A$AP Rocky, адресованным Эйдельштейну

На недавнем показе Miu Miu в Париже прошла знаковая встреча российского актера Марка Эйдельштейна, исполнившего одну из главных ролей в фильме «Анора», и американского рэпера Ракима Майерса (A$AP Rocky). Видео с их теплым общением быстро набрало популярность в Сети, привлекая внимание поклонников и зрителей, пишет журнал Super.

В своем поздравлении A$AP Rocky отметил выдающийся успех Эйдельштейна в фильме «Анора», который в этом году завоевал сразу пять статуэток на «Оскаре-2025». Церемония награждения состоялась в ночь на 3 марта и стала важным событием для киноиндустрии, особенно для проекта Шона Бейкера, в котором были задействованы российские актеры.

Фильм «Анора» был представлен в нескольких номинациях, включая категорию «Лучший актер второго плана». Юра Борисов, который сыграл одну из ключевых ролей, был номинирован на эту награду, но уступил статуэтку Кирану Калкину.

Также ранее Марк Эйдельштейн произвел фурор на показе Balenciaga, несмотря на смущение при общении с именитыми звездами. Его снимки быстро разошлись в социальных сетях.

Ранее американский актер Роберт Дауни-младший на «Оскаре» похвалил игру Юры Борисова в фильме «Анора».