Введение льготных тарифов на воду и электричество для садоводов обсуждают в правительстве

На заседании правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества обсудили вопросы льготных тарифов на воду, электричество и вывоз отходов для садоводческих объединений. Соответствующая информация размещена на сайте правительства РФ.

На сайте указано, что заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева. В мероприятии приняли участие профильные эксперты, сенаторы и депутаты. Дмитрий Патрушев отметил, что в России дача — это не только участок, где граждане выращивают различные сельскохозяйственные культуры. Дача — это также место, где многие люди проживают на регулярной основе. Спикер напомнил о поручении президента РФ распространить на садоводческие некоммерческие товарищества социальную газификацию.

«Задача правкомиссии – активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», – сказал Дмитрий Патрушев.

Для своевременного и эффективного решения любых вопросов по поручению Патрушева будет создана специализированная комиссия. В ходе мероприятия также были приняты и другие решения, в частности, упрощение алгоритма оформления прав на общее имущество в СНТ.

Ранее в Госдуме проинформировали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года.