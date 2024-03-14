«Вы что издеваетесь»: жители Оренбурга возмущены графиком работы транспорта

Те, кому финансовое положение не позволяет каждый вечер ездить на такси, ходят пешком. Читательница 56orb рассказала, что стоимость поездки выходит 300 рублей. Она работает до девяти вечера. Последний автобус уходит в 19:50. Женщина уверена, что в сложившейся ситуации виновата местная власть. Недавно она решила провести реорганизацию общественного транспорта.

«Прежде, чем сделать такую реорганизацию нужно было бы все продумать. И извините, зачем зимой то сделали? Ведь холодно. Сами то на машинах ездите. И причем тут все разбирательства? Куда смотрит Администрация? Где же наш главный городской «Начальник». Взяли и уволили. Что разве у нас нет молодых специалистов, которые быстро все сделают», — пишет читательница в редакцию 56orb.

Редакция проверила записи в социальных сетях. Многие жители также недовольны графиком работы транспорта. Местные власти рекомендуют пользоваться сервисом Яндекса, который показывает движение автобусов. Одна из пассажирок на странице в социальной сети поделилась своим опытом.

В приложении указано, что автобус уже подъезжает. И он, действительно, проезжает через считанные минуты, но пустой и мимо остановки общественного транспорта. В приложении появляется информация, что едет другой автобус. Через пару минут он исчезает с карты. Итог — полная остановка замерзших и уставших людей.

«Вы что издеваетесь????!!! До этого такая же ситуация! Ладно потом в 21:49 подъехал!!! Кондуктор шепотом спрашивает — нужен ли билетик за наличный расчет! Это что такое!!!!! Полный автобус!!! Давка как в час пик!!!!! Уехать не возможно с 23 мкрн после 21:00», — возмущаются подписчики в группе ВКонтакте.

Ранее мы сообщали, как кондуктор автобуса из Новокузнецка помогла найти пропавшего школьника.