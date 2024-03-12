В Новокузнецке кондуктор автобуса помогла найти пропавшего школьника

Ребенок пропал во время прогулки во дворе. Все время за ним наблюдала мама из окна, но в какой-то момент отвлеклась. В это время сын загадочно исчез. Самостоятельный поиск ни к чему не привел, и женщина была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

Сибирячка отметила, что ребенок любит кататься на общественном транспорте и мог отправиться в самостоятельное «путешествие». Ситуация осложнялась состоянием здоровья мальчика, из-за которого он не мог бы попросить помощи.

Ориентировки на мальчика были распространены по ключевым точкам города, а также в транспортных компаниях. Вскоре после этого правоохранителям позвонил водитель пригородного автобуса. Он сообщил, что кондуктор узнала в юном пассажире без сопровождения пропавшего ребенка. Изначальная догадка матери оказалась верной.

Беглеца в итоге забрали инспекторы по делам несовершеннолетних и передали обеспокоенной матери.

Ранее сообщалось, что украинский комбат бесследно пропал после ссоры на командном пункте.