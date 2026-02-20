Вы видели видео SHAMAN с Байкала? Врачи предупреждают: не повторяйте это!

SHAMAN привлек внимание поклонников эффектным кадром: певец лизнул лед на Байкале и поделился видео с поклонниками. Ролик собрал тысячи восторженных комментариев, но врачи Пушкинской больницы призывают зрителей не поддаваться искушению и не повторять этот трюк. Эксперименты с морозом могут закончиться травмой, сообщил REGIONS.

Медики объяснили, что делать, если язык все-таки примерз. Главное — не дергать. Спасти ситуацию поможет теплая вода: полить ею нужно сам лед, а не язык, чтобы он оттаял. Горячую использовать нельзя — легко обжечь слизистую. Если воды рядом нет, можно попробовать отогреть замерзшее место дыханием.

«На холоде язык примерзает мгновенно. Влага со слюны превращается в лед, и получается прочная сцепка. Если дернуть посильнее, можно серьезно травмировать язык», — рассказал хирург Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Алексей Громов.

После освобождения врачи советуют прополоскать рот теплой водой и в ближайшие сутки избегать горячей, острой и твердой пищи. Лучше отдать предпочтение супам, йогуртам и пюре.

Детям эту опасность стоит объяснять отдельно и наглядно. Эксперты предлагают безопасный эксперимент: приложить влажный палец к металлу на морозе — ощущение липкости будет тем же, но без риска для здоровья. Язык же лучше поберечь.

«Если язык сильно болит, распух, идет кровь или поднялась температура — не тяните, идите к врачу», — предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что концерт SHAMAN в Пхеньяне стал темой для олимпиады ВШЭ по журналистике.