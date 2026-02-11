В Высшей школе экономики состоялся заключительный этап олимпиады «Высшая проба» по журналистике, задания которой в этом году были максимально ориентированы на актуальную государственную повестку. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Участникам из одиннадцатых классов предложили продемонстрировать навыки работы с оперативной информацией на примере десяти главных событий года. В их число вошли значимые международные и культурные инфоповоды: саммит БРИКС, визиты президента России Владимира Путина в Таджикистан, а также торжественный концерт певца Шамана в Пхеньяне, посвященный 80-летию освобождения Кореи.

По словам участников, формат испытания требовал не только творческого подхода, но и безупречного знания фактологии — дат, имен и названий ключевых мероприятий патриотической направленности. В перечень для анализа также включили Российско-китайские зимние игры и другие важные вехи внешней политики страны, что подчеркивает необходимость глубокого погружения будущих медиаспециалистов в современные реалии.

Параллельно с олимпиадными заданиями изменения коснулись и программы подготовки к дополнительным вступительным испытаниям (ДВИ) на факультете журналистики. В регламент вуза внесли обновленный список рекомендованных медиаресурсов для изучения текущей ситуации. Теперь абитуриентам советуют ориентироваться на информацию из официальных источников, включая ресурсы Министерства обороны России, а также каналы ведущих политических обозревателей и аналитических проектов, таких как ресурсы Владимира Соловьева и Юрия Подоляки.

