Выборы близко: эксперты предостерегли — активность депутатов не равна эффективной работе

Через полгода в России пройдут выборы. В преддверии данного события депутаты начинают проявлять активность: публикуют социально ориентированные сообщения в мессенджерах, выступают в Государственной думе, комментируют законопроекты. Эксперты высказали мнение, что подобная активность — не всегда показатель эффективной работы, сообщил «ФедералПресс».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что медиаактивность депутатов не всегда связана с эффективной работой. Эксперт считает, что депутат должен разбираться в особенностях распределения и пополнения бюджета. Еще одна важная опция — оперативное реагирование на обращения граждан.

По мнению специалиста, важно не то, сколько было предложено инициатив, а то, какие они — абсурдные или экспертные. Депутат может наговорить много глупостей и набрать лайки в соцсетях из-за этого.

«Нельзя сказать, что человек, предложивший больше всего спорных законов, это самый большой молодец в Госдуме», — говорит Солонников.

Политолог Сергей Григорьев высказал мнение, что регулярные появления в средствах массовой информации и громкие популистские заявления еще не свидетельствуют о реальной работе парламентария — о том, какие конкретные шаги он предпринял для улучшения жизни людей в своем регионе. По его наблюдениям, депутат может проделывать колоссальную работой, о которой общественность и не знает.

«Качество работы депутата можно оценить только через экспертные интервью с жителями региона, от которого он избрался, или через социологические опросы», — отметил эксперт Григорьев.

Руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев разделяет данную точку зрения.

«Наличие большого количества выступлений или поданных инициатив не может говорить об эффективности депутата. Достаточно часто парламентарии подают провокационные предложения, которые не будут поддержаны в Госдуме, но разойдутся по СМИ», — отметил эксперт Киселев.

Ранее сообщалось, что депутат удалил нецензурный пост — подписчики возмущены его реакцией на смерть Чака Норриса, сопровождающейся нецензурной лексикой.