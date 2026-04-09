Выборы влияют на сюжет и мир: разработчики из Петербурга представили продолжение космической саги на ПМЭФ

Российская видеоигра «Сатурн. Наследие» была представлена широкой публике на Российском космическом форуме — посетителям и участникам мероприятия продемонстрировали геймплей будущего проекта, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, визуальное оформление новинки вызвало у наблюдателей ассоциации с культовой игрой Disco Elysium. Как отмечается в статье, чаще «Сатурн. Наследие» сравнивают со Starfield — по той причине, что сюжет строится вокруг космических путешествий.

«Судя по показанному ролику, игра будет представлять собой изометрическую RPG с элементами квеста», — передает корреспондент «РосБалта».

Ранее петербургская студия Ninsar.Games уже анонсировала эту научно-фантастическую ролевую игру. «Сатурн. Наследие» позиционируется как продолжение бесплатной тактической RPG под названием «Сатурн». О своих планах разработчики впервые объявили еще в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Что касается деталей сиквела, то, по информации от создателей, игроков ждет несколько ключевых особенностей. Во-первых, это система выбора — принимаемые решения будут влиять как на развитие сюжета, так и на состояние окружающего мира. Во-вторых, исследовательская составляющая: геймерам предстоит осваивать как земные, так и космические локации. Среди них, например, упоминаются Средний Урал и спутники Сатурна.

