Sony объявила о поддержке улучшенного PSSR на PS5 Pro

Компания Sony объявила о запуске улучшенной версии технологии масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) для консоли PS5 Pro, пишет портал igromania.ru. Апскейл нового поколения обеспечит повышенную четкость картинки и более стабильную производительность в играх.

Обновление уже начало распространяться по всему миру. Владельцам консоли необходимо самостоятельно активировать функцию в настройках системы.

Сразу несколько громких проектов получат поддержку улучшенного PSSR с релиза или в ближайших обновлениях. В списке значатся хоррор Silent Hill f, экшен Nioh 3, а также Assassin's Creed Shadows. Особое место занимает Crimson Desert — игра будет поддерживать технологию с самого старта продаж 19 марта.

Отдельно Sony анонсировала полноценное обновление для Cyberpunk 2077. Версия для PS5 Pro включит улучшенный апскейл, что должно значительно подтянуть графику и стабильность в проекте CD Projekt Red.

Эксперты Digital Foundry уже протестировали новую версию PSSR и опубликовали подробный разбор. По их мнению, улучшение помогло раскрыть потенциал PS5 Pro. Ожидается, что список игр с поддержкой технологии будет расширяться в ближайшие месяцы.

