«Выдать клевету за чистую правду»: Посол напомнил, как Запад реагировал на теракты в РФ

Посол России в Турции Алексей Ерхов высказал мнение, что у Запада всегда есть те страны, к которым он благосклонен. Тогда Запад оправдывает любые действия своего партнера, игнорирует явные нарушения законодательства и старается любой обман выдать за правду, пишет издание Daily Sabah . Так посол прокомментировал то, как Запад реагирует на события в секторе Газа.

«Использование двойных стандартов всегда было одним из самых удивительных примеров лицемерия и отсутствия беспристрастности Запада. Они никогда не замечают грехов и преступлений того, кого любят. Они даже пытаются выдать его ложь и клевету за чистую правду», - считает дипломат

Посол обратил внимание, что после начала СВО Запад резко осудил действия России. События на Украине активно обсуждали и часто критиковали решения Кремля. И вот происходит еще один вооруженный конфликт в мире. Жителей сектора Газа бомбят, но эта тема не становится такой резонансной для Запада, как конфликт 2022 года.

Некоторые представители Запада отмечают право на самооборону, которое есть у Израиля. Посол РФ задается вопросом, разве можно бомбардировки больницы с мирными людьми назвать правом на самооборону?

Посол России в Турции поделился своими воспоминаниями, как Россия в конце 1990-ых годах была вынуждена бороться с терроризмом. Израильские СМИ осуждали действия Москвы. Не было никакой реакции и после захвата больницы в России в 1995 году.

«Я до сих пор помню боль и унижение июня 1995 года, когда банда террористов захватила крупную больницу в России. Я не помню, чтобы кого-то на Западе сильно волновала судьба 1200 заложников», - рассказал посол РФ

Все это доказывает, что много лет подряд Запад руководствуется политикой двойных стандартов.

Ранее американский эксперт высказал мнение, что НАТО посылают сигнал Украине, что пора переходить к стадии переговоров.