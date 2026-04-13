«Выдерживающие адский холод»: аэрокосмический инженер Матасов показал образцы материалов для марсоходов

По информации издания, нынешний год для организаторов и участников оказался особенным — двойной юбилей. Во-первых, исполнилось 65 лет со дня первого полета человека в космос. Во-вторых, сам фестиваль достиг пятилетнего рубежа, и впервые его провели не в закрытых помещениях, а на открытой площадке.

По данным издания, на территории кузбасского парка для гостей развернули десятки тематических локаций. Среди них — экспозиция с архивными снимками космонавта Алексея Леонова и его живописными работами. Рядом расположились зоны с настольными играми и викторинами для всех желающих.

Те, кто хотел проверить себя физически, участвовали в спортивных активностях. А для интеллектуалов организовали космодиктант — вопросы составили с местным акцентом, спрашивали участников про Леонова, Волынова и Гребенкина.

«Кузбасс воспитал трех легендарных космонавтов: Леонов, Волынов, Гребенкин. По инициативе Сергея Цивилева мы стали отмечать эту дату по-особенному. И мы смотрели в будущее — потому что в этом году указом президента Владимира Путина в России отныне ежегодно будет отмечаться Неделя космоса. Кузбасс — это будущее! С Днем космонавтики!» — рассказал на мероприятия губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По данным издания, финальную лекцию большого космического лектория читал Никита Матасов. Он является аэрокосмическим инженером, а также участником программы подготовки космонавтов ЦПК-МАИ (Центра подготовки космонавтов и Московского авиационного института).

В своем выступлении лектор рассказывал о марсоходах — аппаратах, которые исследуют поверхность Красной планеты. Особый интерес у слушателей вызвал показ образцов материалов, из которых создают технику для Марса. Как пояснил Никита Матасов, эти материалы обладают уникальными свойствами: они сверхпрочные, легкие и при этом способны выдерживать адский холод, царящий на планете.

