Выездная администрация в Химках: какие вопросы о дорогах, дворах и поликлиниках можно решить 3 декабря?

Анонсированное мероприятие позволит жителям в неформальной обстановке напрямую пообщаться с представителями ключевых управлений и муниципальных служб, чтобы донести свои проблемы и внести конструктивные предложения по развитию территории.

Консультации и прием обращений будут проводиться с 18:00 до 20:00 в стенах лицея №12, расположенного по адресу: ул. Лавочкина, дом 12. Такой формат «открытых дверей» призван сделать диалог между властью и горожанами максимально доступным и продуктивным. Химчане получат возможность поднять любые вопросы, касающиеся качества жизни в городе. В фокусе обсуждения окажутся такие сферы, как социальная поддержка населения, работа коммунального комплекса, актуальное состояние и планы по благоустройству дорог и дворовых территорий, а также уровень оказания медицинской помощи.

Для удобства жителей предусмотрена также возможность дистанционного взаимодействия. Каждый желающий может заранее направить свои заявки на выполнение ремонтных работ или оставить отзыв в электронном формате через специализированные онлайн-сервисы.

