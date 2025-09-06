«Выходные с бабьим летом!»: антициклон подарит москвичам рекордное тепло в выходные

Синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале рассказал, какая погода установится в России в выходные дни 6 — 7 сентября.

По информации синоптика, в Москву полноценно пришло «бабье лето». В выходные дни погода будет формироваться на южной периферии антициклона, что гарантирует москвичам преимущественно солнечные и сухие дни.

Эксперт рассказал, что ночью температура будет опускаться примерно до +10 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +19…+22. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет отметки в 756 мл ртутного столба. По предварительным оценкам, столь приятная погода сохранится и в начале следующей недели, не принося существенных изменений.

«Жителей большей части Русского Севера, Центральной России, Черноземья и Юга нашей страны ожидает комфортная погода, именуемая – бабьим летом», — рассказал синоптик Евгений Тишковец.

По мнению синоптика, температурный режим будет аномально высоким для многих регионов РФ. Так, на Русском Севере столбики термометров покажут днем от +17 до +22 градусов. В средней полосе России воздух прогреется до +19…+24, а на юге страны — до +24…+29 градусов. Исключением станут южные районы Урала и Среднее Поволжье.

Ранее синоптик Позднякова предупредила москвичей и жителей Подмосковья о дождях и неожиданном тепле в период с 8 по 14 сентября.