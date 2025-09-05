Жителей Москвы и Подмосковья ждет неделя погодных качелей

На предстоящей неделе с 8 по 14 сентября Подмосковье ожидает осенняя погода с частыми перепадами температур и эпизодическими осадками. В беседе с REGIONS метеоролог Татьяна Позднякова рассказала , что жителям региона потребуется зонт и ветровка, особенно в середине недели, когда холодный фронт принесет дожди и порывистый ветер.

Так, по прогнозу синоптика, в понедельник и вторник температура сохранится на уровне +16-21°C днем с ночными похолоданиями до +6-11°C. Среда станет самым холодным днем недели — столбики термометров поднимутся лишь до +14-18°C с сохранением вероятности осадков. Четверг продолжит дождливую тенденцию с кратковременными прояснениями и температурой +15-19°C.

Пятница порадует временным возвращением летнего тепла — до +22°C днем, хотя вероятность небольших осадков сохранится.

В выходные дни погода вновь ухудшится: в субботу ожидаются дождевые полосы и похолодание до +14-18°C, а в воскресенье начнется постепенное улучшение условий с температурой до +20°C.

Такой переменчивый режим потребует от жителей Подмосковья внимательного отношения к выбору одежды и обязательного наличия зонта в течение всей рабочей недели.

