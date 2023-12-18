Выпавшая из окна нетрезвая пенсионерка из Петрозаводска до сих пор находится в реанимации

ИА «Карелинформ» сообщает, что выпавшая 17 декабря пенсионерка из окна многоэтажного дома по состоянию на 18 декабря находится в реанимации.

Медики отметили, что состояние женщины оценивается как тяжелое. Жительница Петрозаводска выпала из окна седьмого этажа в воскресенье, 17 декабря. Она упала в сугроб. Очевидцы вызвали помощь. На место инцидента приехали сотрудники МЧС и СМП.

Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Понадобилась вмешательство реаниматологов.

Местные СМИ сообщали, что медики изначально проинформировали только о травме плеча. По предварительной версии, пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно о гибели дочери чемпиона мира по боксу Григория Дрозда, которая разбилась после падения из окна многоэтажного дома.