Выплата в 5 500 рублей к школе: Как оформить пособие в Новосибирске

Родители первоклассников могут получить единоразовую выплату в размере 5 500 рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу, сообщает atas.info . Такая возможность есть у многодетных семей.

Кроме указанной суммы семьи с низким доходом могут рассчитывать на дополнительные выплаты: 2 200 рублей на приобретение школьной формы и 330 рублей для покупки канцелярских принадлежностей. Значения не имеет, сколько детей из семьи, идут в первый класс. Выплату получат на каждого ребенка.

Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым было принято решение выплачивать деньги семьям с низким уровнем дохода еще в 2013 году. Получить выплаты несложно. Необходимо иметь паспорт РФ, справку, которая подтвердит, что ребенок идет в первый класс. А также документ, подтверждающий многодетность. При получении дополнительных 330 рублей необходимо доказать, что уровень дохода семьи низкий (учитывается сумма доходов за 12 месяцев).

Ранее издание «Восток-Медиа» провело опрос хватит ли суммы в размере 19 тысяч рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу. Сумма рекомендована Росстатом.