«Выращивают на экоферме и кормят с руки»: кузбассовцы возмущены стоимостью рыбы

По данным издания, жители региона оставляли комментарии под постами губернатора. Илья Середюк отреагировал на информацию о высоких ценах, причем не только на рыбу. В преддверии Пасхи он посетил ряд торговых точек.

«Создается впечатление, что она (рыба. — Прим. ред.) не сама растет и размножается, то есть без участия человека и его трудовых и финансовых затрат, а ее выращивают на экоферме и кормят с руки», — написала жительница региона.

Представители Минпромторга Кузбасса реагировали на жалобы жителей, оставленные в соцсетях. В ведомстве пояснили, что рыба — это товар, который ввозят в Кузбасс из других регионов. Рост цены зависит от логистических расходов. Ценовых злоупотреблений зафиксировано не было.

«В „Ярче“ самым дорогим оказался терпуг (599 руб.), а наиболее дешевым — сельдь (229 руб.). В „Пятерочке“ цены можно отнести к среднему сегменту: минтай от „Красной цены“ (226 руб.). „Бегемаг“ вынуждает раскошелиться — на глаза сразу бросается форель по акции за 1300 руб. Самая дешевая — камбала (186 руб.)», — корреспондент Сибдепо посетил различные магазины и узнал цену на рыбу.

Работница «Бегемага» отметила, что рост цен на рыбу начался еще с осени. По ее мнению, на рынке товар стоит еще дороже. Женщина сравнила цены на рыбу с ценами на мясо. Они соизмеримы. В магазине «Живая рыба» отметили, что форель подорожала до 1190 руб. примерно за полгода. Ранее товар стоил 900 руб.

В Беловском рыбном хозяйстве пояснили, что повышение цен — вынужденная мера. Главная причина — инфляция, которая провоцирует рост затрат на топливо, заработную плату сотрудникам, электроэнергию, корм, запчасти, логистику.

«На разведение килограмма форели необходимо произвести 1,5 кг корма, а это уже 400 руб. Нынешняя себестоимость только на одну рыбу — 900 руб.», — рассказали в Беловском рыбном хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали жительницу, которая переклеивала ценники в магазинах с дешевых товаров на дорогие.