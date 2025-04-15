Жительница Кузбасса переклеила ценники в магазине, чтобы сэкономить на продуктах

Сотрудники Росгвардии задержали в Прокопьевске женщину, которая пыталась обманным способом купить в местном магазине продукты по заниженной стоимости, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное ведомство.

По данным ведомства, женщина выбрала огурцы, помидоры и мясо. Она взвесила товар. Затем переклеила ценники. В них была указана более дешевая стоимость продуктов. На кассе работница магазина обратила внимание на несоответствие цен. Она воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

По информации ведомства, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на место происшествия. Сотрудники задержали 46-летнюю жительницу Киселевска.

«Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что каждый гражданин может обратиться с просьбой установить в его квартире тревожную кнопку. Имеют такую возможность и руководители предприятий, магазинов и других организаций. В случае опасности сотрудники смогут оперативно вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

Ранее эксперт Путилов рассказал, как экономить на покупке продуктов перед Пасхой.