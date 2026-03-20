Вырвался и выбежал к прохожим: как гость с ножом в спине едва не погиб после пьяной ссоры

В Новокузнецке застолье с алкоголем едва не обернулось убийством. Сигнал о происшествии поступил нестандартно — не от соседей и не от самого пострадавшего, а от медиков скорой помощи, приехавших спасать раненого, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как проинформировали в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, конфликт вспыхнул между 34-летним хозяином квартиры и его 33-летним гостем. Словесная перепалка переросла в драку, и тогда разъяренный мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил приятеля в спину. Пострадавшему чудом удалось вырваться и выбежать на улицу, где его заметили прохожие. Они и вызвали скорую.

По данным издания, прибывшие медики, оценив ситуацию, поняли, что рядом может находиться вооруженный преступник, и нажали тревожную кнопку. Во дворе росгвардейцы увидели истекающего кровью мужчину, которым уже занимались врачи. Нападавшего быстро нашли в его же квартире — он был пьян. Задержанного передали полиции, а раненого госпитализировали.

Ранее сообщалось, что юге Москвы перевернулась машина скорой помощи с пациентом.