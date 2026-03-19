На юге Москвы перевернулась машина скорой помощи с пациентом

Чрезвычайное происшествие на юге столицы: автомобиль скорой помощи угодил в аварию прямо во время вызова. На Нахимовском проспекте карета столкнулась с легковушкой и перевернулась. В тот момент внутри находился пациент, которого везли медики. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Удар оказался настолько сильным, что спецтранспорт опрокинулся на бок. По предварительным данным, пострадали трое: сам пациент, врач и водитель скорой. На месте ЧП уже работают экстренные службы. Подробности о состоянии пострадавших пока не разглашаются.

Обстоятельства аварии выясняются. Легковой автомобиль, скорее всего, не уступил дорогу спецтранспорту, но точные причины установят автоинспекторы. Движение на участке осложнено, спасатели и медики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия страшного столкновения.

