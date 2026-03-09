Выше инфляции: социальные пенсии в России вырастут на 6,8% с апреля

С апреля 2026 года в России вступают в силу изменения, касающиеся получателей социальных пенсий. Повышенные выплаты начнут поступать целому ряду категорий граждан, сообщил REGIONS.

Под действие индексации попадают люди с инвалидностью вне зависимости от возраста и наличия трудового стажа. Также прибавку получат дети, оставшиеся без родительского попечения — среди них сироты и те, кто потерял кормильца. Выплаты увеличат гражданам, не накопившим достаточного трудового стажа, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований, ликвидаторам последствий чернобыльской аварии и других радиационных катастроф, а также иным категориям, перечисленным в законе.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Размер индексации социальных пенсий рассчитывают ежегодно, отталкиваясь от роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. В 2026-м повышение составит 6,8 процента — этот показатель превышает прогнозируемый уровень инфляции. Первые выплаты с учетом коэффициента придут уже в апреле вместе с основной суммой пенсии. Подавать отдельные заявления или собирать дополнительные справки не требуется — все пройдет автоматически.

В пресс-службе Министерства социального развития Московской области напомнили, что в регионе продолжает действовать программа адресной социальной поддержки. Пенсионеры с невысоким доходом могут претендовать на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготные лекарства и бесплатные санаторные путевки.

