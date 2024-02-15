Вышел трейлер снятого в Перми фильма «Фрау»

В Перми снимали фильм «Фрау». У россиян появилась возможность посмотреть трейлер, чтобы понять замысел режиссеров и предварительно оценить игру актеров, сообщает properm.ru . Жители Перми уже посмотрели премьеру на открытии нового здания Пермской синематеки.

Для Перми фильм имеет особенное значение. Во-первых, много сцен снималось именно в российском городе на берегах реки Камы. Во-вторых, режиссер и сценарист мелодрамы Любовь Мульменко окончила Пермский государственный университет. В-третьих, сыгравший главную роль Вадик Королев, солист группы OQJAV, родился в Перми. В-четвертых, по сюжету фильма герои также связаны с Пермью.

Так, главная героиня Кристина работает балериной в Пермском театре оперы и балета. Ее роль сыграла актриса Лиза Янковская. Девушка выбирает в качестве спутника по жизни продавца Ваню.

Нельзя сказать, что между парой вспыхивает страсть и любовь. Они оба одинокие и хотят создать семью. Кристина начинает перевоспитывать Ваню, чтобы заполучить хорошего мужа. Людям, у которых совершенно разные ценности в жизни, привыкать друг к другу нелегко.

Ранее мы сообщали, что премьера кинофильма «20/22» о спецоперации состоится в День защитника Отечества.