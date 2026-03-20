Высокая ставка и дорогой рубль: эксперт объяснил, почему КАМАЗ терпит убытки

Председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров прокомментировал информацию о том, что КАМАЗу снизили кредитный рейтинг перед выпуском облигаций. Специалист рассказал о последствиях высокой ключевой ставки и дорогого рубля для экспортного спроса, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По мнению эксперта, высокая ключевая ставка влечет за собой снижение спроса внутри страны, а дорогой рубль приводит к снижению экспортного спроса.

«В пересчете на доллар продукция получается очень дорогая», — отметил эксперт.

Сергей Майоров отметил, что указанные факторы влияют на производство грузовиков и их дальнейший сбыт. Как следствие, автопроизводители терпят убытки. Эксперт высказал мнение, что в настоящее время рубль ослабляется.

«Огромное за это спасибо», — отметил в разговоре с KazanFirst председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров.

По мнению Майорова, положительное влияние на ситуацию сыграет снижение ключевой ставки. Процесс смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший в августе 2025 года, эксперт считает чересчур медленным. Реальных изменений в делах предприятия, по его словам, стоит ожидать лишь при снижении ставки до 7–8 процентов.

Опрошенные аналитики KazanFirst оценивают положение КАМАЗа как затяжной кризис. Перспективы улучшения, по их мнению, напрямую связаны с объемом государственной помощи и общей конъюнктурой рынка.

Ранее сообщалось, что Минфин не хочет менять налоги ради спасения кризисной отрасли.