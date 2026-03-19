Металлургам отказали: Минфин не хочет менять налоги ради спасения кризисной отрасли

Металлургическая отрасль, переживающая один из самых тяжелых кризисов в истории, не дождется послаблений от Минфина. Замглавы ведомства Алексей Сазанов заявил: корректировать формулу расчета акциза на жидкую сталь никто не собирается. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Доходы от текущего уровня уже зашиты в бюджет на три года вперед, и трогать их не будут. Если конкретная компания стоит на грани закрытия или готова уволить людей, она может обратиться в правительственную подкомиссию под руководством министра финансов Антона Силуанова. Там, по словам Сазанова, готовы рассматривать запросы индивидуально. Пример уже есть: аналогичную поддержку получают некоторые угольщики, тоже попавшие в сложную ситуацию.

Отрасль, однако, рассчитывала на большее. Ассоциация «Русская сталь» еще в декабре прошлого года била тревогу перед первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Металлурги указывали: кризис затяжной, и надежд на улучшение в 2026 году нет. Пересмотр акцизов мог бы стать спасательным кругом. Но Минфин непреклонен.

Теперь заводы будут выживать поодиночке. Каждый случай разберут отдельно, но системной помощи не будет. Бюджет важнее. Вопрос лишь в том, сколько компаний дотянет до рассмотрения их заявок, не закрывшись раньше времени.

