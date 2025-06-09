Выставка гравюр по произведениям Пушкина открылась во Владивостоке
Во Владивостоке открылась выставка «Пушкин. Графика времен»
Фото: [Медиасток.рф]
Во Владивостоке открылась выставка гравюр по произведениям писателя и поэта Александра Пушкина, сообщил vostokmedia.com.
По данным издания, большая часть представленных работ была собрана коллекционером Олегом Стефанюком. Многие работы посвящены известным героям Пушкина. Однако посетителям также доступны портреты родственников великого писателя и самого поэта. Подлинные листы с гравюрами художника Виктора Васнецова с иллюстрациями к «Песне о вещем Олеге» — вот первый бесценный экспонат, с которым гости знакомятся сразу при входе.
«Главный посыл выставки — дать возможность посетителям увидеть именно те иллюстрации, которые создавались современниками великого поэта. Ведь это не просто иллюстрации, это дух эпохи, наряды, прически, жесты, даже атмосфера, в которой жил и творил Пушкин», — рассказал Олег Стефанюк.
Олег Стефанюк рассказал, что с детства знает сказки Пушкина. По его мнению, многие дети в России росли именно на этих произведениях. Если брать остальное творчество писателя, то коллекционер любит перечитывать «Евгения Онегина». По мнению эксперта, особенность выставки в том, что человек может окунуться в атмосферу того времени. Гости мероприятия понимают, в какой среде развивался писатель, что становилось вдохновением для творческих шедевров. На выставке можно встретить иллюстрации к самым известным произведениям Александра Сергеевича.
Ранее сообщалось, что Поклонская выложила фото в вышиванке и процитировала Пушкина.