Выстрел в воздух, потом — в колесо: пьяный россиянин отреагировал на шумную молодежь у магазина

В одном из населенных пунктов Кемеровской области произошел инцидент, который привел к судебному приговору для местного жителя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно информации, предоставленной консультантом районного суда Дмитрием Бакальчуком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подъехал на автомобиле к сельскому магазину. Там его внимание привлекла шумная группа молодежи, которая, по его словам, вела себя неприемлемо: распивала спиртные напитки и оставляла после себя мусор.

Мужчина сначала произвел выстрел из ружья в воздух над головами молодых людей, которые в панике стали разбегаться. Затем он выстрелил еще раз, на этот раз целясь в автомобиль, на котором приехала компания. Он попал в заднее колесо транспортного средства.

«Он (мужчина. — Прим. ред.) вышел из автомобиля, достал ружье, в этот момент кто-то из толпы увидел его и крикнул остальным, чтобы они убегали, после чего он с целью напугать данную компанию произвел выстрел в сторону нескольких убегающих человек», — написано в сообщении.

Рассмотрев дело, суд признал действия мужчины преступными. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условного срока с таким же испытательным периодом. Охотничье ружье, использованное в инциденте, было изъято и передано в территориальное управление Росгвардии для последующего уничтожения, чтобы исключить возможность его повторного применения в противоправных целях.

