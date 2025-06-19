Певица Ани Лорак получила гражданство России

Популярная украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, которого добивалась длительное время. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от окружения солистки. Судя по ней, Каролина Куек, более известная под своим сценическим псевдонимом Ани Лорак, наконец-то получила гражданство России.

«Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что общественники требовали отменить концерты Лорак в России за ее поддержку украинской армии. Певица посещала госпитали ВСУ с целью поддержать бойцов, а ее брат якобы трудится над созданием оружия для армии Украины. Также она замечена в финансировании украинских войск. В РФ возмутились тем, что заработанные на российской территории деньги утекают на поддержку врага.